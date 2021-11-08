Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 06 Kasım 2021 Cumartesi günü, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Silistre Milletvekili eski Çevre Bakanı Dr. Cevdet ÇAKIROV, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Dobriç Milletvekili eski Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Dr. Hasan ADEMOV, Kruşari Belediye Başkanı İlhan Üsein MUSTECEB ile beraberindeki heyeti ve Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Kırklareli Şube Başkanı Erol ATEŞ' i Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Milletvekilleri ÇAKIROV, ADEMOV, Belediye Başkanı MUSTECEB ile beraberlerindeki heyet ve Dernek Başkanı ATEŞ ile bir süre sohbet etti.

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