Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİ 05Kasım 2021 Cuma günü, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri Derya BULUT, Doç. Dr. Burhan COŞKUN ve MHP İl Başkanı Şaban SAVAŞAN' ı Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, MHP MYK Üyeleri BULUT, COŞKUN ve MHP İl Başkanı SAVAŞAN ile bir süre sohbet etti.

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