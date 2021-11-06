Vali BİLGİN'e ziyaret...
Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİ 05Kasım 2021 Cuma günü, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri Derya BULUT, Doç. Dr. Burhan COŞKUN ve MHP İl Başkanı Şaban SAVAŞAN' ı Valilik makamında kabul etti.
Vali BİLGİN' e ziyaret…
Valimiz Sayın Osman BİLGİ 05Kasım 2021 Cuma günü, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri Derya BULUT, Doç. Dr. Burhan COŞKUN ve MHP İl Başkanı Şaban SAVAŞAN' ı Valilik makamında kabul etti.
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, MHP MYK Üyeleri BULUT, COŞKUN ve MHP İl Başkanı SAVAŞAN ile bir süre sohbet etti.
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