Vali BİLGİN'e ziyaret... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali BİLGİN'e ziyaret...

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali BİLGİN'e ziyaret...

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 05 Kasım 2021 Cuma günü Kırklareli Kanserle Savaş Derneği Başkanı Remzi BERGER ve Dernek Yönetimini Valilik makamında kabul etti.

KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 05 Kasım 2021 Cuma günü Kırklareli Kanserle Savaş Derneği Başkanı Remzi BERGER ve Dernek Yönetimini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Dernek Başkanı BERGER ve yöneticiler ile bir süre sohbet ederek, dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title