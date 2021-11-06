KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 05 Kasım 2021 Cuma günü Kırklareli Kanserle Savaş Derneği Başkanı Remzi BERGER ve Dernek Yönetimini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Dernek Başkanı BERGER ve yöneticiler ile bir süre sohbet ederek, dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

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