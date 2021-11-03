Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 03 Kasım 2021 Salı günü "Gönül Kapısı Projesi" Proje sorumlusu Erdal TEKİN ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk UYSAL' ı Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, "İlimiz genelinde dezavantajlı toplum kesiminde yaşayan ailelerimizin gönüllü aileler ile sosyal, kültürel ve ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ile birlikte himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Kapısı Projesiyle" Gönül Ailelerimiz ile Devlet Millet birlikteliğimizi perçinlediğimizi ve kimsesizlerin kimi olduğumuz belirterek, " İl Proje Sorumlusu TEKİN ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü UYSAL' dan "Gönül Kapısı Projesi" ile ilgili yürütülen faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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