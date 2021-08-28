Vali BİLGİN'e ziyaret...

Vali BİLGİN 'e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 27 Ağustos 2021 Cuma günü Kırklareli Yeşilay Şube Başkanı Halil YÜCEL ve Yeşilay İl Yönetimini Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN 'e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 27 Ağustos 2021 Cuma günü Kırklareli Yeşilay Şube Başkanı Halil YÜCEL ve Yeşilay İl Yönetimini Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Yeşilay Şube Başkanı YÜCEL ve İl yöneticileri ile bir süre sohbet ederek, Yeşilay'ımızın faaliyetleri ve ilimizdeki çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre