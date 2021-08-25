Vali BİLGİN'e ziyaret...
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Vali BİLGİN'e ziyaret...

Vali BİLGİN'e ziyaret...
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 24 Ağustos 2021 Salı günü Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU' nu Valilik Makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 24 Ağustos 2021 Salı günü Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU' nu Valilik Makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Başkan KESİMOĞLU ile bir süre sohbet ederek, İlimiz ile ilgili istişarelerde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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