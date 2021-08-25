Vali BİLGİN'e ziyaret...

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Karacaibrahim Mahalle Muhtarı Cengiz IŞIK ve Merkez Mahalle Muhtarlarını Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Karacaibrahim Mahalle Muhtarı Cengiz IŞIK ve Merkez Mahalle Muhtarlarını Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Dernek Başkanı IŞIK ve Muhtarlarımız ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre