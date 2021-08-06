Vali BİLGİN'e ziyaret…
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Vali BİLGİN'e ziyaret…

Vali BİLGİN'e ziyaret…
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Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 05 Ağustos 2021 Perşembe günü Türk Böbrek Vakfı Koordinatörü Ali ARDA' yı Valilik Makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 05 Ağustos 2021 Perşembe günü Türk Böbrek Vakfı Koordinatörü Ali ARDA' yı Valilik Makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Koordinatör ARDA ile bir süre sohbet ederek, Türk Böbrek Vakfının çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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