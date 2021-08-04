Vali BİLGİN'e ziyaret…

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 04 Ağustos 2021 Çarşamba günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişi Celal ÖNAL ile Bakanlık Müfettişleri Yusuf YİĞİT, Mustafa AKÇELİK ve Çiğdem KONCA' yı Valilik makamında kabul etti.