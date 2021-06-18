Vali Bilgin'e Ziyaret…
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Vali Bilgin'e Ziyaret…

Vali Bilgin'e Ziyaret…
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Vali BİLGİN'e ziyaret...Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı iken Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Gökhan KAPAĞAN ve Kırklareli 2.

Vali BİLGİN'e ziyaret…

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı iken Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Gökhan KAPAĞAN ve Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı iken İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Vahdet YELTEPE 17 Haziran 2021 Perşembe günü Valimiz Sayın Osman BİLGİN 'e Valilik makamında veda ziyaretinde bulundular.

Gerçekleşen veda ziyaretinde Vali BİLGİN, Cumhuriyet Başsavcısı KAPAĞAN ve Başkan YELTEPE' ye İlimizde verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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