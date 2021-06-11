Vali Bilgin'e Ziyaret…

Vali BİLGİN' e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 11 Haziran 2021 Cuma günü Sabah Gazetesi köşe yazarı Kırklarelili hemşerimiz Neslihan CAN KONANÇ' ı Valilik makamında kabul etti.

Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 11 Haziran 2021 Cuma günü Sabah Gazetesi köşe yazarı Kırklarelili hemşerimiz Neslihan CAN KONANÇ' ı Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, Yazar KONANÇ ile bir süre sohbet ederek, Ulusal Basında hazırladığı haberlerle ilimiz tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre