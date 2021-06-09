Vali Bilgin'e Ziyaret…
Vali BİLGİN'e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 09 Haziran 2021 Çarşamba günü Tapu ve Kadastro Edirne 14. Bölge Müdürü Hayrullah AKDEMİR' i Valilik Makamında kabul etti.
Vali BİLGİN'e ziyaret…
Valimiz Sayın Osman BİLGİN 09 Haziran 2021 Çarşamba günü Tapu ve Kadastro Edirne 14. Bölge Müdürü Hayrullah AKDEMİR' i Valilik Makamında kabul etti.
Vali BİLGİN, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bölge Müdürü AKDEMİR ile bir süre sohbet etti.
Kaynak: Habermetre