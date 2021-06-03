Vali Bilgin'e Ziyaret…

Vali BİLGİN'e ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 03 Haziran 2021 Perşembe günü Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Derya BULUT ve Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli İl Başkanı Şaban SAVAŞAN'ı Valilik Makamında kabul etti.

Vali BİLGİN'e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 03 Haziran 2021 Perşembe günü Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Derya BULUT ve Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli İl Başkanı Şaban SAVAŞAN'ı Valilik Makamında kabul etti.

Vali BİLGİN, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi BULUT ve İl Başkanı SAVAŞAN ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: Habermetre