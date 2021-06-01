Vali Bilgin' Den Ziyaret…
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Vali Bilgin' Den Ziyaret…

Vali Bilgin' Den Ziyaret…
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Vali BİLGİN' den ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 01 Haziran Salı Günü İlimizin coğrafi işaret tescilli ürünü olan Hardaliye üretimini Deveçatağı köyündeki üzüm bağlarında yetişen ürünlerle gerçekleştiren Karlıbağ Hardaliye işletmesini gezdi.

Vali BİLGİN' den ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 01 Haziran Salı Günü İlimizin coğrafi işaret tescilli ürünü olan Hardaliye üretimini Deveçatağı köyündeki üzüm bağlarında yetişen ürünlerle gerçekleştiren Karlıbağ Hardaliye işletmesini gezdi.

Vali BİLGİN, bağcılık alanında dünyanın en verimli topraklardan biri olan Trakya'mızda dünyaca ünlü üzüm çeşitleri ile üretilen Yöresel ve kültürel içeceğimiz olan Hardaliye' yenin üretim aşamaları hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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