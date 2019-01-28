Vali Bilgin'den Esnaf Ziyareti

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Vali Bilgin eşi İlknur Bilgin ile birlikte ilk olarak Balkan Bal Evi'ni ziyaret ederek girişimci Emrah Akol'dan bilgiler aldı.

Kırklareli'nde üretilen balın çok kaliteli olduğunu belirten Bilgin, bu balların tıp alanında dahi kullanılabileceğini aktardı.

Bilgin ardından bir tekstil atölyesini ziyaret ederek yetkililerden bilgiler aldı.

Personel ile sohbet eden Bilgin, ardından atölyeyi gezdi.

Kaynak: AA