Vali BİLGİN' den Başkan KESİMOĞLU 'na ziyaret…
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Vali BİLGİN' den Başkan KESİMOĞLU 'na ziyaret…

Vali BİLGİN' den Başkan KESİMOĞLU 'na ziyaret…
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Vali BİLGİN' den Başkan KESİMOĞLU 'na ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 16 Temmuz 2021 Cuma günü Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet Siyam KESİMOĞLU' nu makamında ziyaret etti.

Vali BİLGİN' den Başkan KESİMOĞLU 'na ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 16 Temmuz 2021 Cuma günü Kırklareli Belediye Başkanı Sayın Mehmet Siyam KESİMOĞLU' nu makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali BiLGİN, Başkan KESİMOĞLU' na Pandemi ile mücadelede hayata geçirilen tedbirler ve yapılan çalışmalar ile halkımıza yönelik hizmetlere verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederek, belediye projeleri ve çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Kaynak: Habermetre

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