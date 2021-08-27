Vali Bilgin'den aşı çağrısı

Vali Bilgin'den aşı çağrısı Kırklareli Vali Osman Bilgin: "Korona virüsüne karşı silahımız aşı ve aldığımız tedbirler" "Aşılamada ilimiz iyi durumda" Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında herkesi aşı olmaya davet ederek, "Korona virüsüne karşı silahımız...

Vali Bilgin'den aşı çağrısı

Kırklareli Vali Osman Bilgin:

"Korona virüsüne karşı silahımız aşı ve aldığımız tedbirler"

"Aşılamada ilimiz iyi durumda"

KIRKLARELİ - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında herkesi aşı olmaya davet ederek, "Korona virüsüne karşı silahımız aşı ve aldığımız tedbirler" dedi.

Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında Kırklareli Valisi Osman Bilgin vatandaşları aşı olmaya davet etti. Bilgin salgın sürecinin devam ettiğini belirterek hijyen ve mesafe kurallarına da uyulması gerektiğini vurguladı.

Salgına karşı en önemli silah aşının olduğunu dile getiren Vali Bilgin "Covid-19 salgın sürecinde aşının önemini hep birlikte görüyoruz. Aşı bu süreçte çok önemli, bazı illerimizde maalesef bırakın ikinci doz aşıyı birinci doz aşı olmayan çok ciddi bir nüfus var. Bu nüfusun biran evvel düşürülmesi gerekiyor. Burada en önemli silahımız, aşı ve alacağımız tedbirler. 'Aman bana olursa olur', 'bana bir şey olmaz' gibi yaklaşımlarda kesinlikle bulunmayalım. Biz hep birlikte bu toplumda yaşıyoruz. Hepimizin sorumlulukları var, hepimizin ailesi var, çevremizdeki esnafımızın geçim şartları ve benzeri konular var. Bu nedenle toplum için aşımızı olalım" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Kırklareli yüzde 86,8 ile Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında 4'üncü sırada yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı