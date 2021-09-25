Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret… - Haberler
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Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret…

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Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret…

Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 23 Eylül 2021 Perşembe günü 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik ALGAN' a iade-i ziyarette bulundu.

Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 23 Eylül 2021 Perşembe günü 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik ALGAN' a iade-i ziyarette bulundu.

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Haber: Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret… - Haberler
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