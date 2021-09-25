Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret…
Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret...Valimiz Sayın Osman BİLGİN 23 Eylül 2021 Perşembe günü 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik ALGAN' a iade-i ziyarette bulundu.
Vali BİLGİN'den 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral ALGAN' a iade-i ziyaret…
Valimiz Sayın Osman BİLGİN 23 Eylül 2021 Perşembe günü 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik ALGAN' a iade-i ziyarette bulundu.
Habermetre - Son Dakika Haberleri