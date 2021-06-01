Vali Bilgin, Başkan Kesimoğlu' Na Teşekkür Belgesi Verdi…

Vali BİLGİN, Başkan KESİMOĞLU' na teşekkür belgesi verdi.

Vali BİLGİN, Başkan KESİMOĞLU' na teşekkür belgesi verdi…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN 01 Haziran 2021 Pazartesi günü Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam KESİMOĞLU' nu Valilik Makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyarette Vali BİLGİN, Başkan KESİMOĞLU' na Pandemi ile mücadelede hayata geçirilen tedbirler ve yapılan çalışmalar ile halkımıza yönelik hizmetlere verdiği desteklerinden dolayı Teşekkür Belgesi verdi.

Kaynak: Habermetre