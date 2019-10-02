Vali Bilgin, anaokulu inşaatını inceledi

02.10.2019 09:40

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, anaokulu inşaatında incelemede bulundu.

Vali Bilgin, Atatürk Mahallesi'nde geçen yıl yapımına başlanan anaokulu inşaatını gezdi.

Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan'dan anaokulu hakkında bilgi alan Bilgin, 8 derslikli anaokulunun kısa süre içinde hizmete açılması talimatını verdi.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, anaokulu inşaatında sona gelindiğini söyledi.

Anaokulunun 3 milyon 808 bin lira bütçe ile yapıldığını, 2 kat şeklinde bin 722 metrekareye inşa edildiğini aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde, 2015 yılında yatırım programına alınan ancak bir türlü yapımına başlanılamayan birçok yatırım gibi, anaokulu da yapılamamış. Bu yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri de Atatürk Mahallesi'nde bulunan 8 derslikli 160 öğrenci kapasiteli anaokulu. Anaokulunda çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yıl sonuna kadar çalışmaların bitirilerek hizmete açılmasını müjdelemiştik. Hayırlısıyla kısa süre içinde inşaat tamamlanarak hizmete açılacaktır. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Vali Bilgin, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA