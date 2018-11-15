Vali Bilgin Açılış Törenine Katıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Anadolu İmam Hatip Lisesi Robotik Atölyesi'nin açılışını yaptı.

Vali Bilgin, açılış öncesinde yaptığı konuşmada, bu tür atölyelerin önemine değinerek, tüm öğrencilerin bu imkanlardan yararlanması gerektiğini söyledi.

Kırklareli'nin eğitimdeki başarısının artması için çalıştıklarını belirten Bilgin, bu tür projelerin hayata geçmesinde katkı sağlayan herkese ayrıca teşekkür etti.

Bilgin, konuşmaların ardından proje hazırlayan öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Vali Bilgin ve beraberindekiler atölyenin açılış kurdelesini kesti.