KIRKLARELİ (Habermetre) - Vali BİLGİN 4. doz aşısını olarak, vatandaşlarımızı aşı olmaya davet etti…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, ülkemizde (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın aşı ile toplumsal bağışıklığı elde etmede mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmesi üzerine başlatılan 4. Doz aşılama sürecinde 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4?. Doz aşısını oldu.

Vali BİLGİN, tüm vatandaşlarımızı hastanelerimizde, aile hekimlerimizde, ilçe sağlık müdürlüklerinde ve aşılama uygulamasının yapıldığı yerlerde aşı olmaya davet etti.

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