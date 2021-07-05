Vali, biçerdöver ile buğday hasadı yaptı
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Vali, biçerdöver ile buğday hasadı yaptı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay - Haberler | Yerel

Vali, biçerdöver ile buğday hasadı yaptı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra Dedeli Tarım Lisesi bahçesinde deneme ekimi yapılan ata tohumu karakılçık buğdayın hasadını biçerdöverle yaptı.

Vali, biçerdöver ile buğday hasadı yaptı

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Bafra Dedeli Tarım Lisesi bahçesinde deneme ekimi yapılan ata tohumu karakılçık buğdayın hasadını biçerdöverle yaptı.

Dedeli Tarım Lisesinin öğrenci kapasitesini artırarak daha donanımlı bir hale getirmek için bir tarım işletmesinde Vali Zülkif Dağlı, 5 kişilik danışma kurulu üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi. Danışma kurulu üyelerinin ardından konuşan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Sayın Valimizin önderliğinde danışma kurulumuz oluşturuldu ve kendi aramızda ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bafra, Türkiye'nin önemli bir tarım merkezi. Gerek deniz ürünleri gerek tarımsal faaliyetler gerekse yüksek kesimlerden aldığımız ürünlerle yılın 12 ayı tarımsal faaliyetler yaptığımız bir bölge. Dolayısıyla bu sektörün gelişmesi açısından Tarım Lisesi bizim için büyük önem arz ediyor. Ara kalifiye eleman yetiştirilmesi, sektöre sunulması, kendi arazilerinde verimli, yeniliklere açık bir tarım faaliyeti yapılabilmesi için Tarım Lisesinden çıkan öğrenciler bizim olmazsa olmazımız. O yüzden öğrencilerimizi çok önemsiyoruz" dedi.

"Bafra'ya yakışır bir hal yapılacak"

Bafra'ya yakışır bir hal yapılacağını açıklayan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra, Türkiye'nin en önemli ovalarından bir tanesi. Bölgemizin değerini bilmemiz gerekir. Bunu bilerek harekete geçmemiz lazım. Burada yetişen ürünler Türkiye'nin her tarafında, hatta zaman zaman dünyanın değişik bölgelerine gönderiliyor. Bunun başında iyi bir pazarlama olması lazım. Bafra'da hal artık taşımıyor. Önümüzdeki süreçte Bafra'ya yakışır bir hal yapılacak. Bu hal ile beraber Bafra tarımı biraz daha ön plana çıkacak. Pandemi sürecinde aslında binalarımızın bir işe yaramadığını, tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Bundan sonra tüm ülkeler tarıma göre kendilerini planlamak zorunda" diye konuştu.

Vali Zülkif Dağlı ise "Almanya'nın 60-70 yıl önce başlattığı, yine Hollanda'nın 60-70 yıl önce başlattığı meslek liselerinde danışma kurulu sistemini Bafra ilçemizde ilk defa Tarım ve Meslek Lisemizde uygulayacağız. Bu bir hayalle başladı. Yaklaşık 2 ay önce konuşurken bu ortaya çıktı. 5 tane tarım alanında, hayvancılık alanına uğraşan kendi işleri gayet iyi olan, bu konuda da kendilerini kanıtlamış olan iş adamlarımız danışma kurulu üyesi oldu. Sera OSB'miz açılacak. Eğer iş dünyasına tarım da dahil olmak üzere personel ihtiyacını karşılayacaksak, nitelikli bir şekilde tarımımızı, sanayimizi geliştireceksek aynı yolu takip etmek yolundayız" şeklinde konuştu.

Buradaki toplantıdan sonra Dedeli Tarım Lisesine geçen Vali Dağlı ve beraberindeki heyet burada Tarım Lisesi Danışma Kurulu üyeleriyle protokol imzaladı. İmzalanan protokolün ardından Vali Dağlı biçerdöverin direksiyonuna geçti. Tarım Lisesi bahçesinde Bafra Belediyesi iş birliği ile 7 bin metre kare alanda ekimi yapılan ata tohumu karakılçık buğdayının hasadını biçerdöver ile yaptı.

Vali, biçerdöver ile buğday hasadı yaptı
Vali, biçerdöver ile buğday hasadı yaptı
Vali, biçerdöver ile buğday hasadı yaptı
Vali, biçerdöver ile buğday hasadı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay

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