Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında; "Ekonomi Toplantısı" düzenlendi.

KARS (Habermetre) - Kars'ın ekonomik durumu ile potansiyelinin değerlendirildiği toplantıda; turizm, ticaret, tarım-hayvancılık, üretimin ve istihdamın artırılması, yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve yapılması gerekenler istişare edildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, özellikle hayvancılık bölgesi olan Kars'ta tarımsal üretim, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üretiminin artırılması gerektiğini, kadim şehir Kars'ın hak ettiği yere gelmesi için birçok yatırım yapıldığını, Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresinin de etkisiyle turizmde büyük bir ivme yakalandığını, turizm sektöründe de istihdamın ve turizm gelirlerinin artırılması ve top-yekün kalkınma için el ele, gönül birliğiyle gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

İş birliği ve istişarenin önemine de değinen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ilimizin her alanda kalkınması, özellikle üretim ve istihdamın artırılması için ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, esnaflar ve üreticiler arasında etkin bir koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya; üniversite, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile STK temsilcileri katıldı.

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