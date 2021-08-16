Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Caferi Cemaati temsilcileri ile Bir Araya Geldi

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Demnizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri 65. Hükümet Ulaştırma Demnizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Muharrem Ayı münasebetiyle Caferi cemaati temsilcileri ile bir araya geldi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve beraberindeki heyet, sırası ile Ehlibeyt Işıklı Camii İmamı Seyyid Ahmet Erdem, Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Kasım Erdem ve Hz. Ali Çarşı Camii İmamı Şeyh Behram Geley'i ziyaret ederek taziyede bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars Ehlibeyt Derneği'nde yaptığı konuşmada, Kerbela olayından önemli dersler alınması gerektiğine dikkat çekerek "Muharrem ayındayız ve inancımız için çok önemli bir ay elbette. Bizi böyle bir mübarek aya eriştirdiği için Allah'a hamd ediyoruz. Öncelikle bu ay, bir yanda acının ve hüznün olduğu bir yandan çıkarılması gereken ibretlerin, derslerin olduğu bir aydır. Bu vesile ile Kerbela olayını hatırlıyoruz. Elbette ki alınacak önemli dersler var. Hz. Hüseyin Efendimizin şehit edilişi hepimizin kalbini sıkıntıya ve üzüntüye koyuyor. Bizler bugün O'nu hatırladıkça aslında O'nun gittiği yolun yani hakkın, doğruluğun, iyiliğin, adaletin ve Peygamberimizin yolu olduğu için minnetle, şükranla ve hüzünle anıyoruz. Bugün bizlere düşen bu ibret hadisesinden önemli dersler çıkararak Hak'tan, hukuktan ve adaletten inancımızın bize gösterdiği yoldan ayrılmamaktır. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi muhafaza etmektir. Bu birliğimizi ve dayanışma ruhumuzu muhafaza ettiğimizi sürece hiç kimsenin bize zarar verme imkanı yoktur. Hem toplum olarak hem ülke olarak daha güçlü olarak yolumuza devam ederiz elbette. Kars'ta görev yaptığım 3 yıl boyunca sizlerin ve burada yaşayan diğer vatandaşlarımızın örnek bir, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu olduğunu görüyorum. Bundan da çok büyük memnuniyet duyuyorum. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Bu vesile ile Hz. Hüseyin efendimizi Allah yolunda şehit olan tüm şehitlerimizi, ülkemizin korunması için, huzuru için canını ortaya koyup şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla ve minnetle anıyorum. Allah bir daha bizlere böyle hüzünlü olaylar yaşatmasın. Bundan sonra da birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Hem Hz. Hüseyin Efendimizin hem de Peygamber efendimizin şefaatinden de bizi mahrum bırakmasın. Sizleri burada bir arada birlik içerisinde görmenin bizim için en büyük güç olduğunu da bir kez daha ifade ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. " Şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre