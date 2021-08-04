Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Belediye Çalışmalarını İnceledi
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Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Belediye Çalışmalarını İnceledi

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, Belediye Çalışmalarını İnceledi
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Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz; Yusufpaşa, Şehitler ve İstasyon mahallelerinde belediyemiz ekiplerince başlatılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz; Yusufpaşa, Şehitler ve İstasyon mahallelerinde belediyemiz ekiplerince başlatılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali/ Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz'e Belediye çalışmalarını inceleme programında Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

Yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Vali/Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz; Biz Belediye olarak öncelikle şehrimizin en önemli ihtiyacı olan alt yapı çalışmalarında işe koyulduk, geçen kış boyunca biz tespitlerimizi ve programımızı yapmıştık, bu çalışma sezonu içerisinde yapacağımız yolları, kaldırımları, içme suyu, kanalizasyon çalışmaları hepsini planlamıştık bu plan çerçevesinde çalışmalarımıza başladık.

Bu çalışma sezonundaki amacımız yaklaşık en az 15-16 Km BSK asfalt yapabilmek bunlar çeşitli mahallelerimizde çalışmalarımız bulunmaktadır diğer yandan kaldırım çalışmalarımız var yaklaşık 60 Bin m2 bazalt taştan olmak kaydıyla kaldırım çalışması yapmaktayız, ayrıca kilitli parke yol çalışmalarımız var şuan şehitler mahallesindeyiz, istasyon mahallesindeki çalışmamızı bitirdik, geçen yıldan beri 130 Bin m2 yaklaşık bir planımız vardı ama bu yıl 30 Bin m2 daha ilave ettik, ama şimdilik mevsimin el verdiği ölçüde 130 Bin m2 'nin üzerine de çıkarak inşallah kilitparke çalışmalarını da yapacağız.

Şehrimizin bazı bölgelerinde sıcak asfalt bazı bölgelerinde kilitli taş olmak üzere inşallah yol çalışmalarımızı mevsim sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz.

Bu çalışmalar işin başlangıcı hedefimiz inşallah Kars'ımızda yol sıkıntısının kalmaması bizim hedefimiz 23 mahallenin hepsine hizmet götürmek istiyoruz. Diğer bir yandan ise içme suyu çalışmalarımız devam ediyor, bir yandan parklarımız var, peyzaj çalışmalarımız var 7 tane parkı bu yıl inşallah şehrimize kazandırmış olacağız.

Otogar çalışmalarımız devam ediyor, ağustos ayı içerisinde proje çalışmalarını bitirip otogarla ilgili daha somut bir noktaya geçmeyi ve inşaat çalışmalarına başlangıç yapmayı planlıyoruz.

Bunların hepsi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için ihmal edilen belediye hizmetlerini yapabilmek ve bundan sonra vatandaşımızı rahat ettirmeye yönelik inşallah bunları da vatandaşlarımızın desteğiyle başaracağız.

Bundan sonra Belediyemiz vatandaşlarımızın her ihtiyacında yanında olacaktır. "dedi.

Kaynak: Habermetre

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