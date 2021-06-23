Vali/Belediye Başkan V. Hacıbektaşoğlu, Sma-1 Hastası Minik Eflin Lina Bebek Yararına Düzenlenen Kermese Katıldı

Türkiye genelinde kendisi için kampanyalar başlatılansma-1 (Spinal Müsküler Atrofi )(SMA) hastası Eflin Lina Özer adlı bebeğin tedavi olması ve yaşaması için Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Millet Kıraathanesi'nde kermes düzenlendi.

Türkiye genelinde kendisi için kampanyalar başlatılansma-1 (Spinal Müsküler Atrofi )(SMA) hastası Eflin Lina Özer adlı bebeğin tedavi olması ve yaşaması için Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Millet Kıraathanesi'nde kermes düzenlendi.

ADEM (Aile Destek Merkezi) tarafından düzenlenen kermesin açılışına Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, ADEM Sorumlusu Nurten Temiz ve minik Elfin Lina'nın dedesi Gazeteci Ömer Özer tarafından yapıldı.

Kermeste Siirt'in yöresel lezzetleri, minik Eflin için satışa çıkarıldı. Kermeste hazırlanan perde pilavı eşi ile birlikte kesen Vali Osman Hacıbektaşoğlu kermesin minik bebeğin şifasına vesile olmasını diledi.

Kermesin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt halkını bu anlamlı yardıma davet ederek, Eflin Lina bebeğe acil şifalar diledi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu eşi ile birlikte kermeste bulunan kumbaraya da para atarak yardımda bulundu. Kermeste bulunan çocuklara da para vererek, kumbaraya atmalarını sağladı.

10 gün sürecek kermeste yöresel yemekler, tablolar, el işleri, giysi ve benzeri ürünler satışa sunuluyor.

Kaynak: Habermetre