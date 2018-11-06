Vali Bektaş Rize'den Ayrıldı
Rize Valiliği görevinden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Zonguldak Valiliğine atanan Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı.
Rize Valiliği görevinden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Zonguldak Valiliğine atanan Erdoğan Bektaş, kentten ayrıldı.
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Zonguldak Valiliğine atanan Bektaş için Rize Valiliği önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Törende polis mangasını selamlayan Bektaş, daha sonra uğurlamaya katılanlarla tek tek tokalaşarak vedalaştı.
Vedalaşmaya katılan otizmli çocuklar Bektaş'a sarılarak, "güle güle" dedi.
Uğurlama sırasında bazı Rizelilerin duygulu anlar yaşadığı görüldü.
Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Belediye Başkan Coşkun Yeğen, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Kazancı, eski AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.