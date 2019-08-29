Vali Bektaş, "Milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz"

29.08.2019 12:16

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıldönümünü kutladı.



Vali Bektaş, mesajında şöyle dedi:



"Bir kahramanlık destanı olan ve tarihte yerine alan Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktalarından sayılan 30 Ağustos Zaferinin 97'nci yıldönümünü milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Asil Türk Milleti tarih boyunca özgürlük ve bağımsızlığından asla taviz vermemiş, her ne suretle olursa olsun ilke ve değerlerinden asla vazgeçmemiştir. Yokluklar içindeki milletimiz ve kahraman ordumuz; büyük bir azim, cesaret ve kararlılık sergileyerek vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak, yurdumuzu bölüp parçalamak isteyen yabancı devletlerin işgal ve hükümranlğına son vermek amacıyla Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevk ve idaresinde başlatılan kurtuluş savaşıyla büyük bir destan yazmış, emperyalist güçler dize getirilmiştir. Milli Mücadelemizin son aşaması olarak görülen ve Atatürk'ün liderliğinde başlatılan her safhası eşsiz fedakarlık örneği ve kahramanlıklarla dolu Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Savaşı da tarihimizin en önemli savaşlarından birisi olmuş, milletimizin bağımsız ve özgür yaşama iradesi ile bir milletin vatan söz konusu olduğunda neleri başarabileceği tüm dünyaya gösterilmiştir. 30 Ağustos Zaferi aydınlık yarınlarımızın habercisi olmuş, büyük ve temelleri sağlam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kahraman ordumuzun büyük cesaret, özveri ve inancı sayesinde zaferle taçlandırılan kurtuluş savaşıyla bizlere büyük bir devlet ve aydınlık bir gelecek armağan edilmiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk olmak üzere yakın silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, asil milletimizin ve saygıdeğer Zonguldak Halkımızın Zafer Bayramını en içten duygularıma kutluyor, saygılar sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA