Vali Bektaş maske üretim çalışmalarını inceledi Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) maske üretim çalışmalarını inceledi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) maske üretim çalışmalarını inceledi.

Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 salgınına karşı çeşitli tedbirler alındığını söyledi.

Tedbirlere vatandaşların mutlaka uyması gerektiğini vurgulayan Bektaş, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA