Vali Bektaş maske üretim çalışmalarını inceledi
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) maske üretim çalışmalarını inceledi.
02.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:06
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ereğli ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) maske üretim çalışmalarını inceledi.
Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 salgınına karşı çeşitli tedbirler alındığını söyledi.
Tedbirlere vatandaşların mutlaka uyması gerektiğini vurgulayan Bektaş, herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin önemli olduğunu kaydetti.
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Kaynak: AA