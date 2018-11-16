Vali Bektaş'dan Ereğli'ye Ziyaret

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta göreve başlamasının ardından ilk resmi ziyaretini Ereğli ilçesine yaptığını söyledi.

Ereğli'nin Zonguldak'ın gelişmiş ilçelerinden biri olduğunu ifade eden Bektaş, "Önemli bir potansiyeli olduğu her haliyle belli oluyor ve sorunlarını çözerek yoluna devam ediyor. Tabi burada Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası ve Organize Sanayi Bölgesi var. Çok çeşitli tamamlanmış bir dizi hizmet var. Umarız tüm bu hizmetlerden Ereğlili vatandaşlarımız memnunlardır. Biz de eksiklikleri tamamlayarak elimizin erdiği, aklımızın yettiği kadar olayı biraz daha ileriye götürmek için çaba göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Bektaş, daha sonra ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.