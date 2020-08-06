Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden kaçınalım"
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Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden kaçınalım"

Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden kaçınalım" Nevşehir'de korona virüs tedbirleri denetlendi İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat döneminde "sağlık için, hepimiz için" mesajı ile Nevşehir'de korona virüs denetimi yapıldı.

Vali Becel:
06.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:47

Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden kaçınalım"

Nevşehir'de korona virüs tedbirleri denetlendi

NEVŞEHİR - İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat döneminde "sağlık için, hepimiz için" mesajı ile Nevşehir'de korona virüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelge sonrasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, daire müdürleri ve komisyon üyeleri İl merkezinde denetleme yaptı. Vali İnci Sezer Becel esnafları korona virüs ile mücadele kapsamında alınacak olan tedbirlerin başında maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatırken vatandaşların ise bu kurallara uymasından dolayı teşekkür etti.

Vali Becel gazetecilere yaptığı açıklamada, "Toplu taziyelerden, kalabalık düğünlerden kaçınalım. Ama mümkün olduğu kadarıyla mesafe ve temizliğe dikkat ederek programlarımızı yaparsak hiç birimiz üzülmeyiz. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Vali Becel, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de pandemi ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştiriyoruz. Çok kapsamlı bir denetim. Şuana kadar yapılan denetimlerin en kapsamlısını yapıyoruz. Ticari taksilerden tutunda toplu taşıma araçlarına kadar AVM'ler, parklar, pazarlar aklınıza gelebilecek her türlü insanların bulunduğu alanların tamamını kapsayan geniş katılımlı bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu denetimleri yaparken bakış açımız tabi ki vatandaşımızı, esnafımızı kurallara uyma noktasında uyarmak, ikaz etmek ve dikkat çekmek. Çünkü biliyorsunuz bir süredir yeni sosyal hayatla beraber, kontrollü sosyal hayatla beraber insanlar pandemi bitmiş gibi bir rehavete kapılmış olabilirler. Onu değiştirmek yani pandemi ile ilgili gerçeğin henüz değişmediğini, tedbirleri elden bırakmamız gerektiğini eğer tedbirleri almaya devam edersek virüs ile mücadelede çok daha kısa sürede başarıya ulaşabileceğimizi göstermek, vatandaşlara da bunu hissettirmek gayesiyle Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız yani bütün kolluk güçlerimizle ama aynı zamanda komisyonlarımızla, meslek odalarımızla tüm il genelinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda biraz önce gezerken uyardığımız gibi her şey elimizde. Yani biz kendimize yapıyoruz. Eğer dikkat edersek maske, mesafe ve hijyene kendi hayatımızı, çocuklarımızın hayatını, toplumun hayatını korumuş olacağız. Olumsuz bir tavırda da kendimize zarar vermiş olacağız. Nevşehir gerçekten Türkiye'nin çok özel bir bölgesi. Ama özellikle bu dönemde yurt dışından gelen Türkiye'nin değişik illerinde yaşayıp da memleketlerine gelen vatandaşlarımızın yoğunluk olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla kalabalık bir dönem yaşıyoruz. Düğünlerin, taziyelerin olduğu bir dönem. Toplu bulunulan yerlerden kaçınalım. Toplu taziyelerden, kalabalık düğünlerden kaçınalım. Ama mümkün olduğu kadarıyla mesafe ve temizliğe dikkat ederek programlarımızı yaparsak hiç birimiz üzülmeyiz. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da açıklamasında, kontrollü sosyal hayata geçinilen bu dönemde gerçekten bu virüsten kurtulmak istiyorsak bu iş bizim elimizde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan başka hiçbir çaremiz yok dedi. Belediye Başkanı Arı, "Biraz önce Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yaptı. Eğer okulların açılmasını istemiyorsak maskesiz, mesafesiz ve hijyen kurallarına uymadan sokaklarda dolaşalım dedi. Evet her birimizin istediği tabi ki okullarımızın açılması, ekonomimizin normal çarkında işlemesini devam etmesi. Eğer biz bunları istiyorsak duyarsız kalamayız. Yani bu ne Sayın Valimin ne İçişleri Bakanlığımızın ne bizim insanlarımıza zülüm etmek, insanlarımızın sosyal hayatını engellemek maksadıyla değil onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmek, şehrimizin, ülkemizin güvenliği ve sağlığı için yapmak zorunda olduğumuz bir uygulamadır. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi bireysel bir tavrı değil. Lütfen kendi sağlığınız için, çocuklarınızın sağlığı için kontrollü sosyal hayatı devam ettirebilmek için lütfen bu kurallara uyalım. Uymayan dostlarımızı, kardeşlerimizi uyaralım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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