Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden kaçınalım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden kaçınalım"

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat döneminde "sağlık için, hepimiz için" mesajı ile Nevşehir'de korona virüs denetimi yapıldı.

Vali Becel:
06.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:18

İçişleri Bakanlığı tarafından kontrollü sosyal hayat döneminde "sağlık için, hepimiz için" mesajı ile Nevşehir'de korona virüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelge sonrasında Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, daire müdürleri ve komisyon üyeleri İl merkezinde denetleme yaptı. Vali İnci Sezer Becel esnafları korona virüs ile mücadele kapsamında alınacak olan tedbirlerin başında maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatırken vatandaşların ise bu kurallara uymasından dolayı teşekkür etti.

Vali Becel gazetecilere yaptığı açıklamada, "Toplu taziyelerden, kalabalık düğünlerden kaçınalım. Ama mümkün olduğu kadarıyla mesafe ve temizliğe dikkat ederek programlarımızı yaparsak hiç birimiz üzülmeyiz. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. Vali Becel, "Bugün İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de pandemi ile mücadele kapsamında denetim gerçekleştiriyoruz. Çok kapsamlı bir denetim. Şuana kadar yapılan denetimlerin en kapsamlısını yapıyoruz. Ticari taksilerden tutunda toplu taşıma araçlarına kadar AVM'ler, parklar, pazarlar aklınıza gelebilecek her türlü insanların bulunduğu alanların tamamını kapsayan geniş katılımlı bir denetim gerçekleştiriyoruz. Bu denetimleri yaparken bakış açımız tabi ki vatandaşımızı, esnafımızı kurallara uyma noktasında uyarmak, ikaz etmek ve dikkat çekmek. Çünkü biliyorsunuz bir süredir yeni sosyal hayatla beraber, kontrollü sosyal hayatla beraber insanlar pandemi bitmiş gibi bir rehavete kapılmış olabilirler. Onu değiştirmek yani pandemi ile ilgili gerçeğin henüz değişmediğini, tedbirleri elden bırakmamız gerektiğini eğer tedbirleri almaya devam edersek virüs ile mücadelede çok daha kısa sürede başarıya ulaşabileceğimizi göstermek, vatandaşlara da bunu hissettirmek gayesiyle Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız yani bütün kolluk güçlerimizle ama aynı zamanda komisyonlarımızla, meslek odalarımızla tüm il genelinde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda biraz önce gezerken uyardığımız gibi her şey elimizde. Yani biz kendimize yapıyoruz. Eğer dikkat edersek maske, mesafe ve hijyene kendi hayatımızı, çocuklarımızın hayatını, toplumun hayatını korumuş olacağız. Olumsuz bir tavırda da kendimize zarar vermiş olacağız. Nevşehir gerçekten Türkiye'nin çok özel bir bölgesi. Ama özellikle bu dönemde yurt dışından gelen Türkiye'nin değişik illerinde yaşayıp da memleketlerine gelen vatandaşlarımızın yoğunluk olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla kalabalık bir dönem yaşıyoruz. Düğünlerin, taziyelerin olduğu bir dönem. Toplu bulunulan yerlerden kaçınalım. Toplu taziyelerden, kalabalık düğünlerden kaçınalım. Ama mümkün olduğu kadarıyla mesafe ve temizliğe dikkat ederek programlarımızı yaparsak hiç birimiz üzülmeyiz. Vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da açıklamasında, kontrollü sosyal hayata geçinilen bu dönemde gerçekten bu virüsten kurtulmak istiyorsak bu iş bizim elimizde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan başka hiçbir çaremiz yok dedi. Belediye Başkanı Arı, "Biraz önce Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yaptı. Eğer okulların açılmasını istemiyorsak maskesiz, mesafesiz ve hijyen kurallarına uymadan sokaklarda dolaşalım dedi. Evet her birimizin istediği tabi ki okullarımızın açılması, ekonomimizin normal çarkında işlemesini devam etmesi. Eğer biz bunları istiyorsak duyarsız kalamayız. Yani bu ne Sayın Valimin ne İçişleri Bakanlığımızın ne bizim insanlarımıza zulüm etmek, insanlarımızın sosyal hayatını engellemek maksadıyla değil onların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmek, şehrimizin, ülkemizin güvenliği ve sağlığı için yapmak zorunda olduğumuz bir uygulamadır. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi bireysel bir tavrı değil. Lütfen kendi sağlığınız için, çocuklarınızın sağlığı için kontrollü sosyal hayatı devam ettirebilmek için lütfen bu kurallara uyalım. Uymayan dostlarımızı, kardeşlerimizi uyaralım" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit Politika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım Güncel
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Magazin
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? Politika
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı tartışmalarına noktayı koydu: Gündemimizde yok
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Son Dakika: TBMM'de koronavirüs alarmı! 9 milletvekili ve 35 personelin test sonuçları pozitif çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Barcelona, 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Gustavo Maia'yı kadrosuna kattı
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Süper Lig şampiyonu 2021/22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
ABD'de yaz kampında 260 çocuk virüse yakalandı, çıkan rapor korkuttu: Koronavirüs okullarda sanılandan çok daha hızlı yayılabilir
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Theo Hernandez ile Zoe Cristofoli, yaptıkları paylaşımlarla aşklarını ilan ettiler
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 478,9 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Ünlü fast food zincirinde mide bulandıran olay! Kızarmış tavuğun içinden maske çıktı
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona - Napoli maçını yönetecek
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Deniz Demir Ümit Dündar Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Müge Anlı Seda Sayan Barış Arduç
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Süleyman Hurma Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Vali Becel: "Toplu taziye ve düğünlerden kaçınalım" - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 13:19:54. #1.15#
title