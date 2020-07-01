Vali Becel, tarihi camide yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1726 yılında yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz 2018 yılında restorasyon çalışmalarına başlanılan Kurşunlu Caminde incelemelerde bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 1726 yılında yapımı tamamlanan ve 16 Temmuz 2018 yılında restorasyon çalışmalarına başlanılan Kurşunlu Caminde incelemelerde bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kurşunlu Cami ve külliyesinde 16 Temmuz 2018 tarihinde başlanılan restorasyon çalışmalarını inceleyerek restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Becel açıklamasında, "1726 yılında yapımı tamamlanan Damat İbrahim Paşa Külliyesinde restorasyonu devam eden Kurşunlu Cami ve Medreseyi ziyaret ettik. İlimizle özdeşleşen eserin ibadete açılması için bir yıldan az bir süre kaldı" dedi.

Vali Becel'in Kurşunlu Caminde yapılan restorasyon çalışmalarını incelemelerine İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'da eşlik etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA