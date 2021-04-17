Vali Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
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Vali Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Vali Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, iftar sonrasında şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, iftar sonrasında şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaretlerine devam ediyor. Vali Becel, 1983 yılında Kayseri'de trafik kazasında şehit düşen Er Halil Kaynar'ın Nevşehir'de yaşayan ailesini ziyaret ederek bir süre görüşürken ailenin istek ve taleplerini dinledi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel şehit ailesini ziyaretinin ardından 1968 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası Gazi olan Er Hikmet Eşsiz ve ailesini ziyaret etti. Burada Gazi Hikmet Eşsiz ile yakından ilgilene Vali Becel kendilerini istek ve taleplerini dinledi.

Gazi Hikmet Eşsiz'de Vali İnci Sezer Becel'e ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederken kendilerine teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Vali Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
Vali Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti
Vali Becel, şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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