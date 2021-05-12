Vali Becel, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
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Vali Becel, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Vali Becel, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam Aleminin ve Nevşehir halkının bayramını kutladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında tüm İslam Aleminin ve Nevşehir halkının bayramını kutladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Gönüllere köprüler kuran, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendiren, hayatımıza feyz ve bereket katan huzur ikliminin doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bırakarak; milli birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan Ramazan Bayramı'na huzur ve güven ortamı içinde ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz dedi. Vali Becel, "Toplumsal yaşamımızda önemli yer tutan, yaşamımızı renklendiren köklü tarihimizin ve zengin kültürümüzün toplumsal yaşamımıza yansıdığı bayramlarımız, milli ve manevi değerlerimizin inkişaf etmesine vesile olan müstesna günlerdir. Toplumumuzu bir arada tutan, bizi millet yapan, manevi duygularımızı taçlandıran bu değerleri gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yıl da, uygulanan virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bayramı evlerimizde geçireceğiz. Akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ve tüm sevdiklerimizle teknolojinin imkanlarını kullanarak, uzaktan bayramlaşacağız. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatamadığımız bu hüzünlü günlerden kurtulup sağlıklı günlere kavuşabilmemiz, alınan tedbirlere uymakla mümkün olacaktır. Sonraki bayramlarımızı coşkuyla kutlayabilmemiz, sevdiklerimize sımsıkı sarılabilmemiz için alınan tedbirlere uymak hepimizin sorumluluğudur. Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve dünyaya mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel bayramlara ulaşmak dileğiyle tüm Nevşehirli hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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