Vali Becel, Ramazan ayı mesajı yayımladı
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Vali Becel, Ramazan ayı mesajı yayımladı

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Vali Becel, Ramazan ayı mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ramazan ayı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının Ramazan ayını kutladı.

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Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ramazan ayı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının Ramazan ayını kutladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yayımlamış olduğu mesajında, "Bereketin, bolluğun ve paylaşımın yoğun şekilde yaşandığı, yılın en hayırlı ayı olarak büyük özlemle beklediğimiz Ramazan ayına bir kez daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Derin bir manevi iklimi teneffüs edeceğimiz, on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile dinimizde ve kültürümüzde büyük bir yere sahip "yardımlaşma ve paylaşma" konularındaki hassasiyet daha da artmaktadır. Ramazan; paylaşmak, paylaşarak çoğalmak demektir. Hiç şüphesiz Ramazan ayının manevi atmosferi, yapılan yardımları da bereketlendirmektedir. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" Hadis-i Şerif'inin rehberliğinde, çevremize karşı duyarlı olmalı, aç olanı doyurmalı, dertli olana derman olmalı, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. İhtiyaç sahibi insanlarımızın yaralarını sarmak; zengin fakir, genç yaşlı demeden aynı sofraya oturmak, milletimizin birliğini daha da güçlendirecektir. Bu duygularla Ramazan ayının ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için barış ve huzurla hayırlara vesile olmasını diliyor, Nevşehirli hemşerilerimin Ramazan ayını tebrik ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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