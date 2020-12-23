Vali Becel, PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti
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Vali Becel, PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti

23.12.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:37
Vali Becel, PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, PTT Başmüdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, PTT Başmüdürlüğünü ziyaret ederek kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel kamu kurumlarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Vali Becel kamu ziyaretleri kapsamında PTT Başmüdürlüğünü ziyaret ederek PTT Başmüdürü Niyazi Bal'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı. - NEVŞEHİR

Vali Becel, PTT Başmüdürlüğünü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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