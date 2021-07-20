Vali Becel, Nevşehir'in il oluşunun 67. yılını kutladı
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Vali Becel, Nevşehir'in il oluşunun 67. yılını kutladı

Vali Becel, Nevşehir'in il oluşunun 67. yılını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleriyle Türkiye'nin dış dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olan Nevşehir'in il oluşunun 67. kuruluş yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Vali Becel, "Tarihi gelişim sürecinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir büyük uygarlık merkezi olan Kapadokya Bölgesi'nin ana idari merkezi durumundaki Nevşehir, son yıllarda birbiri ardına yapılan yatırımlarla sadece turizm sektöründe değil, ekonominin diğer alanları olan tarım, ticaret ve sanayi dallarında da önemli gelişimlerin ortaya konulduğu potansiyel bir güce ulaşmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından marka kentler içerisinde değerlendirilen Nevşehir, Türkiye' de 21. yüzyılın en hızlı gelişim içerisinde olan ve büyüyen kentleri arasında hak ettiği yeri kısa bir süre içerisinde alacaktır. Bu güzide şehrin tanıtımı, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak geliştirilebilmesi, turizm enstrümanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilgili kurum müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve Nevşehir halkıyla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu anlamlı günde Nevşehir'imizin İl oluşunun 67'inci kuruluş yıldönümünü kutlar; eşsiz güzelliklere sahip, zengin bir kültürel mirasın merkezi olan Nevşehir'imizin gelişmesinde, kalkınmasında katkısı olan, emeği geçen tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, Nevşehirli hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi. - NEVŞEHİR

Vali Becel, Nevşehir'in il oluşunun 67. yılını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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