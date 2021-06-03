Vali Becel, Nevşehir'de faaliyet gösteren bims fabrikalarını ziyaret etti
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Vali Becel, Nevşehir'de faaliyet gösteren bims fabrikalarını ziyaret etti

Vali Becel, Nevşehir'de faaliyet gösteren bims fabrikalarını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tekno Bims fabrikasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Sonugelen'den bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Tekno Bims fabrikasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Sonugelen'den bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Neşehir'de faaliyet gösteren fabrikaları aralıksız ziyaret etmeyi sürdürüyor. Vali Becel bu kapsamda Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafına bims ihracatı yapan Tekno Bims fabrikasını ziyaret ederek fabrikanın çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Sonugelen'den bilgiler aldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'in Türkiye'de bims sektöründe de söz sahibi olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken Sonugelen'e çalışmalarında başarılar diledi.

Tekno Bims Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Sonugelen'de ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Vali Becel, Nevşehir'de faaliyet gösteren bims fabrikalarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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