Vali Becel Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'ni ziyaret etti
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Vali Becel Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'ni ziyaret etti

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Kapadokya Yaşayan Miras Müzesini ziyaret etti.

Vali Becel Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'ni ziyaret etti
05.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:27

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Kapadokya Yaşayan Miras Müzesini ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Avanos Kaymakamı Olgun Öner, Nevşehir İl genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç ve beraberindeki heyet "NEVÜ Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi"ni ziyaret etti.

Müze Müdürü Doç. Dr. Adem Öger'in eşlik ettiği ziyarette müze hakkında bilgi alan heyet, Kapadokya bölgesinin kültürel mirasını izleme ve deneyimleme fırsatı sunan böylesi önemli bir müzenin kurulmasında emeği geçenlere ve performansları dolayısıyla öğrencilere teşekkür ettiler. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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