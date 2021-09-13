Vali Becel, Kapadokya'da film çekimi yapan Bollywood ekibi ile görüştü

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya'da film çekimi yapan Hindistanlı ekibi ziyaret etti.

Bollywood sinemasının tanınan isimlerinden Salman Khan'ın başrolünde oynadığı "Tiger 3" filminin bazı sahnelerinin çekimleri için Kapadokya'daki çeşitli mekanlar kullanıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Becel'in çekimlerini tamamlayan ekibi ziyaret ettiği kaydedildi.

Paylaşımda, "Valimiz İnci Sezer Becel, çekimleri Kapadokya Bölgesi'nde yapılan ve başrolünde Bollywood'un en önemli aktörlerinden Salman Khan'ın olduğu Tiger 3 filminin setini ziyaret ederek filmin yapımcısı ve oyuncuları ile görüştü." ifadelerine yer verildi.