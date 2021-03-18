Vali Becel, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı yayımladı
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Vali Becel, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı yayımladı

18.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:02
Vali Becel, Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı yayımladı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında ecdadımızın o gün attığı birlik ve beraberlik tohumlarıyla bizlere emsali olmayan ve ölümsüz bir miras bırakmıştır dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında ecdadımızın o gün attığı birlik ve beraberlik tohumlarıyla bizlere emsali olmayan ve ölümsüz bir miras bırakmıştır dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yayımlamış olduğu mesajında, "Çanakkale Zaferi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Yapılan saldırılara, vatanın dört bir yanından gelen ve canlarıyla karşı koyan ecdadımız, o gün attığı birlik ve beraberlik tohumlarıyla bizlere emsali olmayan ve ölümsüz bir miras bırakmıştır. Tarihte eşine az rastlanan bu kahramanlık destanı, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden önemli bir adımdır. Bizler millet olma bilinciyle, yokluk içinde dahi "Çanakkale Geçilmez" dedirten sağlam bir bilincin ve ruh'un mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurunu canlı tutacak ve yücelteceğiz. Çanakkale zaferi, milletimizin bir ve bütün olduğu zaman neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkarak, gücün ve güçlü olmanın birlik ve beraberlikten geçtiğini hiç bir zaman unutmamalıyız. Bu toprakların nasıl vatan yapıldığını hatıralarımızdan asla çıkarmamalıyız. Şehitlerimizin bu toprakların tapuları olduğunu her daim hatırlamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılını kutlar, yaşadığımız toprakları kanlarıyla sulayan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için kahramanca mücadele eden ecdadımızı rahmetle ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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