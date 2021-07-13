Vali Becel, Başsavcı Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Vali Becel, Başsavcı Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Vali Becel, Başsavcı Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, son çıkan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı ziyaret etti.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, son çıkan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı ziyaret etti.

HSK tarafından son yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kararnamesi ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar görevine başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ziyaretlerinden dolayı Vali Becel'e teşekkür ederken ikili bir süre görüştü. - NEVŞEHİR

Vali Becel, Başsavcı Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Vali Becel, Başsavcı Çınar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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