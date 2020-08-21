Vali Becel, aile ziyaretlerinde bulundu
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Vali Becel, aile ziyaretlerinde bulundu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerinde bulunarak ziyaret ettiği ailelerin istek ve taleplerini dinliyor.

Vali Becel, aile ziyaretlerinde bulundu
21.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:52

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, aile ziyaretlerinde bulunarak ziyaret ettiği ailelerin istek ve taleplerini dinliyor.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir'de çeşitli sivil toplum örgütlerini ziyaretlerinin yanı sıra aile ziyaretlerinde de bulunuyor. Vali Becel Önemli ve Çelik ailelerini ziyaret ederek ziyaretinde ailelerin istek ve taleplerini dinledi. Evde bulunan çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Becel, çocuklara da çeşitli hediyeler vermesi dikkatlerden kaçmadı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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