Vali Becel, 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı yayımladı
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Vali Becel, 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı yayımladı

Vali Becel, 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır dedi. Vali Becel, " Demokrasinin temel taşlarından olan basın, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracıdır. İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadırlar. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, sivil toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizi bilgilendirerek kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumluluk üstlenmektedir. Bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Basın kuruluşlarımızın 15 Temmuz 2016'da hain darbe kalkışmasında milli iradenin yanındaki kararlı duruşu; cesur ve fedakarca yaptıkları çalışmalar ve milli menfaatlerimize uygun yayınları, her türlü takdirin üstündedir. Bu duygu ve düşüncelerle ilimiz genelinde görev yapan tüm basın çalışanları ile basın yayın kuruluşlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik ediyor, kendilerine çalışmalarında üstün başarılar diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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