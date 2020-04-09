Vali baskını sosyal medya hesabından "İlginç şeyler yaşanıyor" başlığıyla paylaştı
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Antalya, 3. Sayfa

Vali baskını sosyal medya hesabından "İlginç şeyler yaşanıyor" başlığıyla paylaştı

Antalya'da bir eve yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 13 kişiye kumar oynamaktan bin 250 TL ve sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 57 bin 200 TL ceza kesildi.

09.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:52
Vali baskını sosyal medya hesabından

Antalya'da bir eve yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 13 kişiye kumar oynamaktan bin 250 TL ve sosyal mesafeye uymamaktan 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 57 bin 200 TL ceza kesildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, baskını sosyal medya hesabında "İlginç olaylar yaşanıyor" başlığıyla paylaştı.

Korona virüs salgını sebebiyle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklandığı, kente giriş ve çıkışların kısıtlandığı, iş yeri çalışma saatlerinin yeniden düzenlendiği kentte yaşanan temas ve sosyal mesafe kurallarının ihlalinin önü kesilmiyor. Sorumsuz vatandaşların tüm çabalara rağmen yaptığı ihlaller kolluk kuvvetlerinin gece gündüz çalışmaları ile önlenmeye çalışılıyor. Kentte en son dün yaşanan olay Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu da şaşırttı. Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından "İlginç şeyler yaşanıyor" başlığıyla jandarmanın Gazipaşa ilçesinde yaptığı son baskını paylaştı. Vali Karaloğlu paylaşımında, "İlginç olaylar yaşanıyor. Gazipaşa ilçemizde bir konuta yapılan baskında 13 kişinin kumar oynadığını tespit eden jandarmamız kişi başı kumar oynamaktan 1250?, sosyal mesafeye uymamaktan 3150? ceza yazdı. İşin ciddiyetini anlamayanlar maalesef hala var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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