Vali Baruş, Yeni Geri Gönderme Merkezinde İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, yapımı devam eden "Yeni Geri Gönderme Merkezi"nde incelemelerde bulundu.

Vali Aydın Baruş, yapımı devam eden "Yeni Geri Gönderme Merkezi"nde incelemelerde bulundu.

Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu şahıslardan; Düzensiz Göçe (İllegal giriş, illegal çıkış, giriş yasağını ihlal, ikamet ihlali, vize ihlali, izinsiz çalışma vb. ) konu olanlar, Adli ve İdari suça karışmaları nedeni ile sınır dışı edilecek yabancılar kapsamına alınanlar ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa uymayan göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemlerinin yapıldığı 250 kişilik Geri Gönderme Merkezinin yetersiz kalacağı durumlarda faaliyete geçecek olan 400 kişilik Yeni Geri Gönderme Merkezi inşaatının bitmek üzere olduğu bilgisi verildi.

Geri Gönderme Merkezi yanına inşa edilen tesisin fiziki tamamlama oranının %90 olduğunu söyleyen yüklenici firma yetkilileri, çalışmalarının devam ettiğini belirttiler.

Hala faaliyette olan Geri Gönderme Merkezi ve Geçici Geri Gönderme Merkezini de inceleyen Vali Baruş, alınan tedbirler, güvenlik önlemleri ve sağlık işlemleri hakkında detaylı bilgileri İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen'den aldı.

Kaynak: Habermetre