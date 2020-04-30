Vali Baruş ve Başkan Gürkan'dan maske üreten firmalara teşekkür Korona virüs salgını sonrası Malatya'da maske üretimi gerçekleştiren tekstil firmalarına Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Malatya Valiliği'nde gerçekleşen programa Malatya Valisi Aydın Baruş,Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya 2. Organize Sanayi Müdürü Vahap Erdem ile maske üretimine destek veren tekstil firmalarının yöneticileri katıldı.

Vali Baruş: Firmalarımız çok ciddi destek ve katkıda bulundular

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesi olarak organize etmiş olduğumuz tıbbı maske üretimi noktasında Malatya'yı Türkiye'de bir üs haline getirme çalışmasını katılımcılar olarak sizleri burada ağırlamaktan büyük bir şeref ve onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Burada bulunan firma temsilcilerimiz, Türkiye'nin bu zorlu sürecinde tıbbı maske kullanımı ihtiyacını karşılamak üzere kendi tesislerini ve işçilerini seferber ettiler. Türkiye'nin ihtiyacı olan tıbbı maske üretimine çok ciddi katkılarda bulundular ve bulunmaya da devam ediyorlar.

Malatya Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmalarımızın kendi kaynaklarını seferber ederek yapmış oldukları bu katkı hem ülkemiz hem de Malatya'mız için çok değerlidir.

Sağlık Bakanlığının koordinesinde yürütülen tıbbı maske üretimi noktasında çok ciddi bir üretim kapasitesi oluşturuldu. Malatya insanının ihtiyacı olan tıbbı maskenin üretimi noktasında Valiliğimize ve Büyükşehir Belediyemize de destek veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu katkınızı ve vatanseverliğinizi bizlerde teşekkür etmek için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte teşekkür belgesi takdiminde bulunacağız. Bu zorlu süreçten dolayı vatandaşımıza, milletimize destek olmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum."

Başkan Gürkan: Bu zorlu süreçte en güzel örneği bizlere en iyi şekilde yaşattınız

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; "Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 Nisan tarihinde video konferans ile bir görüşme yaptık. Görüşme sonrasında Sayın Valimiz ile birlikte Malatya'da faaliyet gösteren tekstil sektörü temsilcileri ile görüşmeler yaparak Malatya'nın maske üretiminde merkez olması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın görüş ve taleplerini ilettik. Malatyalı müteşebbislerimiz bu doğrultuda hızlı bir şekilde çalışmalarına başladılar.

Ayrıca yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sağlık ve Ticaret Bakanlığımızın yetkilileri ile görüşmelerde bulunduk. Maske üretiminde Malatya, Türkiye'nin lojistik üssü haline gelmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğum mektupta gerekli görüşmeleri yaparak, çalışmaları başlattığımızı belirttim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri arayarak çalışmalarımızı yakinen takip ettiğini ve bizim şahsımızda Malatyalı hemşerilerimize selam ve teşekkürlerini ilettiler. Ayrıca bu konuda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen müteşebbislerimizi kutladıklarını ifade etiler. Bizler de müteşebbislerimizi arayarak Sayın Cumhurbaşkanımızın teşekkürlerini ilettik.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmaları yürüten müteşebbis kardeşlerimizi kutladığını ifade ettiler.

Cumhurbaşkanımızın selamlarını sizlere iletmek ve yapmış olduğunuz işlerin çok önemli ve Türkiye ve dışında mazlum insanlara bu maskelerin ulaştırılması noktasında önemli bir hizmet olduğunu belirtmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.

Malatya ve ülkemiz açısında önemli bir başarı hikâyesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu başarı hikâyesini yazan siz değerli müteşebbislerimizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum ve kutluyorum.

Bizim milletimizin millet olma noktasında en temel özelliği zor zamanlarda el ele gönül gönüle vererek ve hiçbir karşılık beklemeden o işin altına gövdesini koyarak o işin neticelenmesini sağlamaktır. Bu millet olmanın en güzel örneğidir ve bunu bizlere en iyi şekilde yaşattınız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan ayrıca, maske üretimi sürecinde 2. Sanayi Organize Müdürü Vahap Erdem büyük bir çaba gösterdi. Göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı kendilerini de tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından maske üretimine destek veren tekstil firmalarına Malatya Valisi Aydın Baruş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: Bültenler