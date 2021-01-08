Vali Baruş, uzaktan eğitime destek için tablet ve bilgisayar dağıttı

Malatya Valisi Aydın Baruş, ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar dağıttı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, uzaktan eğitimde erişim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi öğrencileri ziyaret ederek 92 tablet ve 3 bilgisayar hediye etti.

Vali Baruş, ailelerle bir süre sohbet ederek onların talep ve sorunları dinledi, ziyaret sırasında ailelere genel ihtiyaçları karşılamaları için de nakdi yardım yapıldı.

Ziyaret sırasında eğitimin önemine değinen Vali Baruş, "Eğitim öğretimde fırsat eşitliğini sağlayabilmek amacıyla tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişebilmeleri için temin ettiğimiz tablet ve bilgisayarları ailelerimize teslim ediyoruz. Öğrencilerimize düşen görev ise derslerini takip etmek ve çok iyi çalışmak. Biz devlet olarak tüm kurumlarımız ile birlikte her zaman vatandaşımızın yanında olarak gerekli desteği vermekteyiz. İnşallah hep birlikte bu zorlu süreci atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine